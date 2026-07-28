Somedia: Gina Schuler übernimmt Audio/Video-Leitung

Publiziert am 28.07.2026

Gina Schuler wird neue Leiterin Audio/Video bei Radio Grischa und TV Südostschweiz. Sie tritt die Nachfolge von Stefan Nägeli an, der die Position zum 1. September verlässt und Chefredaktor beim TV-Sender MySports wird (persoenlich.com berichtete). Schuler hat sich am Dienstagvormittag den Teams in Chur vorgestellt, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Als Leiterin Audio/Video ist Schuler künftig Mitglied der dreiköpfigen Chefredaktion der Somedia, der auch Nikola Nording, Chefredaktorin Online/Zeitung, und Joachim Braun als Leiter angehören. Radio Grischa und TV Südostschweiz beschäftigen rund 40 Mitarbeitende in Redaktion, Moderation und Technik.

Schuler, gebürtig aus dem Zürcher Oberland, ist derzeit selbstständig in der Formatentwicklung und Medienberatung tätig. Zu ihren Schwerpunkten zählen laut Mitteilung die digitale Transformation von Redaktionen, die datenbasierte Formatentwicklung für digitale und lineare Kanäle sowie der Aufbau und die Implementierung von Redaktionsstrukturen und -prozessen in trimedialen Teams. Diese Themen bearbeitete sie zuvor während acht Jahren bei SRF, zuletzt als Formatentwicklerin in der Abteilung Unterhaltung. Ihre Karriere begann sie als Video- und Tagesreporterin bei Watson.

Schuler studierte Kommunikation und Journalismus an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und schloss 2023 bei Hyper Island in London einen Master in Digital Management ab. Eine persönliche Verbindung zu Graubünden besteht bereits: Im vergangenen Jahr absolvierte sie in Masein eine Ausbildung zur Natur- und Wildnispädagogin. (pd/nil)