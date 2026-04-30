MySports: Stefan Nägeli wird Chefredaktor

Medienprofi Stefan Nägeli wechselt per 1. September von Somedia zu MySports und übernimmt dort die Funktion als Chefredaktor / Teamleiter Redaktion. Sunrise bestätigte entsprechende Informationen von persoenlich.com. «Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung, mit einem ambitionierten Team Live-Produktionen der Hockey National League mitzugestalten», so Nägeli auf Anfrage. «Das Schweizer Eishockey bietet alles für spannende und unterhaltsame Sport-Übertragungen.»

Für Nägeli ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln: «Für mich schliesst sich ein Kreis, da ich bereits beim damaligen Teleclub die Live-Hockey-Spiele und die dazugehörenden Studiosendungen produzieren und verantworten durfte.» Von 2006 bis 2009 leitete er die Sportproduktionen bei Ringier TV/Teleclub, danach war er bis 2021 Programmleiter bei Tele Top. Anschliessend arbeitete er als stellvertretender Chefredaktor bei den Zürcher Oberland Medien, wo er unter anderem die Digital-First-Strategie im Videobereich verantwortete.

Aktuell ist Nägeli Leiter Audio/Video und Mitglied der Chefredaktion der Somedia (persoenlich.com berichtete). «Es war eine überaus spannende Zeit bei der Somedia: Zusammenführung der Radio- und TV-Redaktion, Umbenennung von Radio Südostschweiz zurück zu Radio Grischa und das langwierige Konzessionsverfahren gegen Roger Schawinski, welches nach einem längeren Rechtsstreit zu Gunsten der Somedia ausging. Ich durfte in Chur mit einem sehr engagierten Team zusammenarbeiten.»

Bei MySports wird Nägeli gemeinsam mit dem Team die Weiterentwicklung der Inhalte und Formate vorantreiben. «Der Zusammenarbeit mit dem MySports-Team und der kommenden Hockey-Saison blicke ich mit Freude und Spannung entgegen.»

Die Position als Teamleiter Redaktion MySports (Chefredaktor) wurde im Rahmen einer Reorganisation bei Sunrise neu definiert, wie es heisst.