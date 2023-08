Der neue Chefredaktor des «Frauenmagazins für Prominenz und Unterhaltung» setzt gestalterische und inhaltliche Akzente. So erscheint die GlücksPost ab sofort in einem aufgefrischten Design. Hierfür wurde gemeinsam mit der Agentur Redaktion 4 in Hamburg das Layout verfeinert und modernisiert. Das teilt Ringier Axel Springer Schweiz am Mittwoch mit.

Neue Schriftarten sollen zum Lesen einladen

Auf der Titelseite des gedruckten Magazins sind die Inhalte näher zum Logo gerückt, sodass diese auch sichtbar sind, wenn die Hefte am Kiosk gefächert übereinanderliegen. Zudem wurde die bisher starre Bildanordnung der Titelseite aufgebrochen. Im Heft selbst erscheinen die Artikel in einem aufgeräumten Design. Die neuen Schriftarten sollen noch mehr zum Lesen einladen, heisst es in der Mitteilung.

Die GlücksPost wurde auch inhaltlich weiterentwickelt. Die Rubrik «Was macht eigentlich?» ist ausgebaut worden, sie heisst neuerdings «Rendez-vous»: Darin wird verraten, was frühere Stars, die heute in Vergessenheit geraten sind, aus ihrem Leben gemacht haben.

SRF-1-Moderator mit «Trick 77»

In der neuen Rubrik «Trick 77» gibt SRF-1-Moderator Krispin Zimmermann aufschlussreiche Tipps, wie man praktisch, kreativ und effizient Alltagsprobleme löst. Und in der neuen Rubrik «Haben Sie gewusst, dass..?» geben Prominente überraschende, auch witzige Geheimnisse aus ihrem Leben preis.

Zusätzlich konnte Martin Dürrenmatt, Star-Coiffeur und achtfacher Weltmeister im «Hairdressing», als neuer Mode- und Beauty-Experte der GlücksPost verpflichtet werden. «Ich freue mich sehr, dass ich mit meiner Erfahrung und meinem Fachwissen die Leserinnen und Leser der GlücksPost stilistisch beraten kann», sagt Dürrenmatt.

Mit dem Relaunch ist zudem der bei der Leserschaft überaus geschätzte Serviceteil «Besser Leben» ausgebaut worden: Im neuen Angebot gibt es viele Ratschläge und Informationen zu den Themen «Rundum Gesund», «Reisen» und «Geniessen».

Neuer Chefredaktor gibt den Ton an

Trotz der Neuerungen bleibt die GlücksPost ihrem Konzept treu, wie der neue Chefredaktor Dominik Hug betont: «Beim Relaunch handelt es sich um eine Evolution. Die Mischung aus Beiträgen über Schweizer Prominente, Stars aus Hollywood und europäischen Königshäuser sowie dem reichhaltigen Serviceteil und den zahlreichen Rätseln ist bei unseren Leserinnen und Leser sehr beliebt und macht die GlücksPost zur meistverkauften People-Zeitschrift an den Schweizer Kiosken.» (pd/nil)