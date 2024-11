SRG: Grösste Transformation in der Geschichte angekündigt

Publiziert am 04.11.2024

Der Strategie- und Organisationsentwicklungsprozess «Enavant SRG SSR» soll das Medienhaus fit für die Zukunft machen und auf sinkende Einnahmen vorbereiten. Es sei die bislang grösste Transformation in der Geschichte des Unternehmens, steht in einer Medienmitteilung.

Sparziel von 270 Millionen Franken

Die SRG müsse sich auf einen deutlich veränderten Finanzrahmen einstellen, heisst es weiter. Bis 2029 sind Einsparungen von rund 270 Millionen Franken erforderlich, was etwa 17 Prozent des Budgets entspricht. Gründe dafür sind die schrittweise Senkung der Medienabgabe, rückläufige Werbeeinnahmen und steigende Preise.

Grundlegende Neuorganisation geplant

Anders als bei früheren Sparrunden werden die Budgetkürzungen nicht einfach auf die Unternehmenseinheiten verteilt. Stattdessen soll das Unternehmen als Ganzes neu aufgestellt werden. Im Fokus stehen die künftige Angebotsstrategie, Strukturen und Prozesse sowie die verstärkte Nutzung von Technologie.

Gesellschaftlicher Mehrwert im Fokus

Wille will sich zudem im Diskurs um die Halbierungsinitiative engagieren und den Wert der SRG für die Gesellschaft aufzeigen. Die Generaldirektorin setzt auf Transparenz: Sobald konkrete Eckwerte der Transformation vorliegen, sollen zunächst die Mitarbeitenden und dann die Öffentlichkeit informiert werden.

Die neue Generaldirektorin präsentierte ihre Pläne am 1. November 2024 per Videokonferenz der Belegschaft. «Ich stehe für eine SRG, die vorwärtsgewandt und beweglich sowie gleichzeitig verlässlich ist», wird Susanne Wille in der Medienmitteilung zitiert. Sie engagiere sich für eine SRG, die Qualität bietet und für ein Medienhaus, das allen gehört. (pd/nil)