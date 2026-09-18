Publiziert am 18.09.2026

Gideon Levy sei Mitglied der Redaktion der Tageszeitung Haaretz und prangere die israelische Politik bezüglich Gaza und des Westjordanlandes an, teilte die Press Emblem Campaign (Pec) am Donnerstag mit. Er nehme dabei für sich und seine Redaktion erhebliche persönliche Risiken in Kauf.

«Wir wollen zeigen, dass es auch in einem Land im Krieg möglich ist, eine kritische Haltung einzunehmen und Grundprinzipien der Pressefreiheit zu verteidigen», liess sich Pec-Präsident Blaise Lempen in der Mitteilung zitieren. Der mutige Kampf von Levy sei beispielhaft.

Im Vorjahr hatte die Pec den palästinensischen Journalisten Iyad Alasttal ausgezeichnet. Die Ehrung eines israelischen Journalisten sei nun umso notwendiger, da in Israel in wenigen Wochen entscheidende Wahlen bevorstünden, so Lempen weiter.

Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend im Rahmen einer Konferenz im Maison de la Paix in Genf statt. Der Preis für den Schutz von Journalisten wird seit 2009 jährlich von der in Genf ansässigen Nichtregierungsorganisation vergeben. (sda/spo)