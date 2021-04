Umwelt Zeitung: Philipp Gut ist neuer Verleger

Philipp Gut ist neu Verleger der «Umwelt Zeitung». Er teilt sich das Aktionariat mit Gründer und Verlagsleiter Giuseppe Nica in der neu formierten Umwelt Zeitung und Medien AG mit Sitz in Aarau. Philipp Gut ist promovierter Historiker und international bekannter Sachbuchautor. Er gilt als einer der profiliertesten Journalisten des Landes, wie es in einer Mitteilung heisst. Gut war 13 Jahre lang bei der Weltwoche, zuletzt als stellvertretender Chefredaktor (persoenlich.com berichtete). Im letzten Jahr gründete er die Agentur Gut Communications GmbH in Lenzburg.

«Wir wollen das Megathema ‹Umwelt› in seiner ganzen Bandbreite und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten», wird Gut zitiert. Er will die Umwelt Zeitung als «im besten Sinne liberale Plattform für Innovation und Debatte» positionieren. «Wir sind überzeugt, dass wir eine lebenswerte Umwelt nicht gegen, sondern nur mit der Wirtschaft erhalten können», begründet Gut sein verlegerisches Engagement. Dies spiegle sich auch im Untertitel der Zeitung: «Wunder der Natur und Technik».

Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt

«Wir pflegen Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt», so Gut weiter. Der Verlag selbst sei politisch neutral. «Wir halten uns mit politischen Stellungnahmen bewusst zurück, unternehmen aber alles, um die lebendige demokratische Debatte zu pflegen – mit interessanten, fundierten und anregenden Gastbeiträgen namhafter Autoren.»



Die aktuelle Ausgabe vom 27. April liefert die Probe aufs Exempel, wie es in der Mitteilung weiter heisst. So schreibt Bundespräsident und Landwirtschaftsminister Guy Parmelin exklusiv für die Umwelt Zeitung, warum die beiden am 13. Juni zur Abstimmung kommenden Agrarinitiativen aus Sicht des Bundesrats über das Ziel hinausschiessen. Gegensteuer geben Nationalrat und Unternehmer Matthias Samuel Jauslin sowie Matthias Betsche, Geschäftsführer Pro Natura Aargau.

Multi-Channel-Strategie

Die Umwelt Zeitung erscheint monatlich zunächst im Kanton Aargau im zweiten Bund der elf Regional-Zeitungen der Aargauer Woche AG mit einer Auflage von 145'564 Exemplaren. Zugleich ist sie auch online zugänglich. Demnächst wird sie in weiteren Gebieten der Deutschschweiz erscheinen. Sie ist gratis und wird durch die DMC-Schweizerische Post in die Haushalte verteilt.

Die im Juni 2014 gegründete Umwelt Zeitung kam ab 2015 in Kooperation mit dem inzwischen verstorbenen Unternehmer und Veloenthusiasten Andy Rihs als «Umwelt Zeitung Squadra Mondo» heraus. Nach dem erfolgreichen aktuellen Relaunch des Printproduktes strebt die Umwelt Zeitung und Medien AG in Zukunft eine Multi-Channel-Strategie an, die neben Print und Online und auch Video, Radio und TV umfassen soll.

«Einzigartiges Qualitätsprodukt»

«In der Person von Philipp Gut habe ich einen hochkompetenten Medienprofi, erfolgreichen Kommunikationsunternehmer und einen der besten Journalisten der Schweiz als Geschäftspartner gewonnen», lässt sich Verlagsleiter Giuseppe Nica in der Mitteilung zitieren. Mit dem promovierten Biologen und langjährigen ehemaligen Geschäftsführer von Pro Natura Aargau, Johannes Jenny, baue die Umwelt Zeitung ihre redaktionelle Fachkompetenz zudem weiter aus. «Ich bin überzeugt, dass die Umwelt Zeitung mit ihrem einzigartigen Qualitätsprodukt sehr erfolgreich am Markt sein wird», so Nica. (pd/cbe)