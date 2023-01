Schellenberg Gruppe: Hess Druck wird übernommen

Die Schellenberg Gruppe hat die Firma Hess Druck in Märstetten im Kanton Thurgau per 1. Januar 2023 übernommen. Die grafische Industrie sei geprägt von Überkapazitäten und einem massiven Preis- und Verdrängungskampf, was die Branche in den vergangenen Jahren vor enorme Herausforderungen stellte, heisst es in der Mitteilung. Egon Hess junior und sein Bruder Jürg Hess hätten sich im Sinn einer Nachfolgeregelung und nach Jahrzehnten der erfolgreichen Zusammenarbeit zum Zusammenschluss mit der Schellenberg Gruppe entschieden. So würden im Verbund mit einem starken Partner die Perspektiven von Hess Druck langfristig gesichert.

Der Zusammenschluss ermögliche zudem die Nutzung von Synergien, die Stärkung der Markposition, den Zugang zu neuen Technologiensowie die Erweiterung der Angebotspalette.

Die Schellenberg Gruppe übernimmt die 40 Mitarbeitenden und das Firmengebäude von Hess Druck und der Standort in Märstetten wird weitergeführt, der Firmenname bleibt bestehen. Die Schellenberg Gruppe umfasst an mehreren Standorten in der Schweiz verschiedene Unternehmen der Druck-und Medienbranche. Oskar Schellenberg und Regula Schellenberg sehen in dieser Übernahme die Chance, dass alle Kundinnen und Kunden dank dieses Zusammenschlusses von einem noch umfassenderen Dienstleistungsangebot profitieren. (pd/wid)