Presse TV: Hitzige Szene aus dem Polittalk entfernt

Dicke Luft zwischen Moderator Reto Brennwald und Publizist Markus Somm. Während der am Sonntag auf SRF ausgestrahlten Presse-TV-Sendung «SonntagsZeitung Standpunkte» weigerte sich Somm, ein Statement abzugeben. «Sie wollen nicht, dass ich rede. Das ist offensichtlich», sagte er in Richtung Brennwald. Am Schluss der Sendung war während des Abspanns erkennbar, dass Somm das Studio vorzeitig verliess.



Warum es zu diesen Gehässigkeiten kam, wurde den Zuschauenden indes nicht klar. Laut CH Media wurde nach der Aufzeichnung des Polittalks eine Szene herausgeschnitten. Nationalrätin Christa Markwalder, die ebenfalls in der Sendung mitdiskutierte, kritisiert diese Massnahme. «Dass ein Polittalk nachträglich bearbeitet wird, habe ich noch nie erlebt», sagt sie zu CH Media.



«Während der Sendung kam es zu einer kurzen Auseinandersetzung zwischen Reto Brennwald und Markus Somm», bestätigt Nicole Bänninger, Leiterin Kommunikation Tamedia, auf Anfrage von persoenlich.com. «Da diese nichts mit dem Inhalt der Sendung zu tun hatte, sondern vielmehr unangemessen vom Thema und der ansonsten sehr spannenden Diskussion abgelenkt hätte, wurde entschieden, die irrelevante Sequenz zu entfernen.» Laut dem CH-Media-Bericht soll Brennwald am Anfang der Sendung gesagt haben, dass er von Somm konstruktive Beiträge erwarte.

Das Rausschneiden der Szene war laut Bänninger «ein absoluter Ausnahmefall». An der politischen Debatte und der Redezeit der Teilnehmenden sei «selbstverständlich nichts verändert» worden, es habe keinerlei Zensur gegeben. «Die Gäste der Sendung wurden vor der Ausstrahlung entsprechend informiert», so Bänninger. (cbe)