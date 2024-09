HelloZurich: Interessante Menschen im Fokus

Publiziert am 11.09.2024

News regieren die Welt. Jede Story, jedes Interview muss einen aktuellen Aufhänger haben. Am liebsten einen Skandal. Doch was ist mit jenen Leuten, die grad nicht in einen Skandal verwickelt und einfach per se interessant sind? Die Menschen, mit denen man am liebsten ein endloses Gespräch führen würde, weil sie in ihrem Leben Grosses geleistet haben?

Das Portal HelloZurich schenkt ihnen gemeinsam mit der Storytelling-Agentur Schroten drei neue, ungezwungene Interviewformate, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wie geht’s?» – die alltäglichste aller Fragen, bildet den Einstieg in das erste Format. Aber was ist, wenn «wie geht’s?» ernst gemeint ist und einen Raum eröffnet, in dem sich Interviewer und Interviewter tatsächlich austauschen? So geschehen etwa im Gespräch mit Marcel Reif, dem wohl bekanntesten Sportkommentator im deutschsprachigen Raum. Aber auch mit Mundartraplegende E.K.R., TV-Treasure Gülsha Adilji oder dem ehemaligen FCZ-Star Marco «Schönbi» Schönbächler, der – obwohl noch immer trickreich und heissgeliebt von den Fans – bereits mit 31 Jahren ausgemustert wurde, flutscht der Austausch.

Das zweite Format sieht Alkoholkonsum und einen Spaziergang vor: Für «Ein Wegbier mit …» werden Promis von A nach B begleitet und mit einem Bier beglückt – sofern sie dieses denn annehmen. So spazierte die Journalistin Michèle Roten mit Stargastronomin Zizi Hattab von Glacéstand zu Restaurant oder durchschritt Adrian Schräder mit Computermusik-Pionier und Soundtrackkomponist Bruno Spoerri den Kreis 7, um bei ihm im Studio an der Neptunstrasse in seinem musikalischen Schatz der letzten 70 Jahre zu graben. Für die Bilder ist, wie bei allen Formaten, stets Fotografin Jasmin Frei besorgt.

Autorin Olivia El Sayed wagte die Premiere des dritten Formats und unterhielt sich für «vs. Artificial Intelligence» mit einem erstaunlich schlecht informierten Chatbot. Der unterhaltsame Austausch liess wohl beide – künstliche wie menschliche Intelligenz – etwas verwirrt zurück, entlockte aber der Interviewten dennoch viel Authentisches. So entstehen, immer in einem anderen Setting, im Rahmen der drei neuen Formate unerwartete Gespräche und Vertiefungen in Bereichen, die die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ganz persönlich und ehrlich interessieren und beschäftigen. (pd/cbe)