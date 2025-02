Tamedia: Investigativ-Team verfilmt grosse #MeToo-Recherche

Publiziert am 14.02.2025

Tamedia präsentiert eine umfassende investigative Enthüllung in Form einer 70-minütigen Dokumentation, einem dreiteiligen Podcast und einer vertiefenden Artikelserie. Der Film wurde am Freitagnachmittag auf den Websites der mehrerer Tamedia-Titel veröffentlicht.





Die Kombination aus aufwändiger Recherche und Aufbereitung als Dok-Film zeige, wie investigative Inhalte gezielt für digitale Plattformen aufbereitet und an ein breites Publikum gebracht werden können, schreibt Tamedia in einer Medienmitteilung.

«Don't be Shy» ist die erste investigative Recherche, die der Tages-Anzeiger und sein Investigativ-Team in einem 70-minütigen Filmformat umgesetzt haben. Die Recherche entstand über drei Jahre hinweg in enger Zusammenarbeit zwischen dem Magazin, dem Recherchedesk und dem Team Neue Digitale Inhalte. Die Enthüllungen basieren auf umfangreichen Recherchen, Interviews mit Insidern und exklusivem Videomaterial eines Informanten. Dabei wurden Verbindungen des Influencers bis weit über die Schweizer Partyszene hinaus sichtbar.

Parallel zur Veröffentlichung als Film erscheint die investigative Recherche in der Samstagsausgabe von «Das Magazin» und am Sonntag in «Le Matin Dimanche» als Textversion. In den folgenden Wochen wird die Berichterstattung durch vertiefende Reportagen, Interviews und neue Perspektiven ergänzt. (pd/nil)