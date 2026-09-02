NZZ: Isabelle Jacobi ist neu in Washington

Publiziert am 02.09.2026

Für Isabelle Jacobi ist es nicht die erste Station in der US-Hauptstadt: Vor neun Jahren war sie bereits für Radio SRF als Korrespondentin nach Washington gereist. Wie sie auf LinkedIn schreibt, freue sie sich «unbändig» auf diese «zweite Tour» – nun mit dem «Gepäck der Printjournalistin», aber derselben Neugier wie damals.

Jacobi tritt die Nachfolge von Christian Weisflog an, der für die NZZ künftig über den Nahen Osten berichtet. Das bestätigt die NZZ auf Anfrage von persoenlich.com.

Zur NZZ war Jacobi im April 2024 gestossen, nachdem sie zuvor rund zwei Jahre lang als Chefredaktorin den Bund geleitet hatte. In der Auslandredaktion der NZZ in Zürich verantwortete sie seither das Dossier USA – jene Position, die nun mit ihrem Wechsel nach Washington frei wird.

Die Stelle als Redaktorin oder Redaktor Nordamerika ist derzeit bei der NZZ ausgeschrieben. Zu den Aufgaben gehören gemäss Stelleninserat das Verfassen von Kommentaren, Analysen und Reportagen zu Nordamerika sowie die Betreuung der Auslandkorrespondenten in den USA. (cbe)