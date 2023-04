NZZ: Isabelle Welton löst Etienne Jornod ab

Nach zehn Jahren als Verwaltungsratspräsident hat Etienne Jornod am Samstag bei der 155. ordentlichen Generalversammlung der Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung das Amt wie angekündigt an Isabelle Welton übergeben, wie es in einer Mitteilung der NZZ heisst. Christoph Schmid wurde als Vizepräsident bestätigt. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Florian Harms und Thomas D. Meyer. Sie folgen auf Etienne Jornod und Bernd Kundrun. Ausserdem stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der beantragten Dividende in Höhe von 200 Franken pro Aktie zu. Dazu kommt eine Sonderdividende von 400 Franken pro Aktie aufgrund der Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse an CH Media.

Etienne Jornod hat die Entwicklung des Unternehmens NZZ in den letzten zehn Jahren als Verwaltungsratspräsident entscheidend geprägt. Unter seiner Führung hat sich das Traditionsunternehmen zu einem modernen und zunehmend digital ausgerichteten Medienunternehmen entwickelt. Der 70-Jährige ist aufgrund des Erreichens der statuarischen Altersgrenze zurückgetreten. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung dankten Etienne Jornod bei der Generalversammlung im Kongresshaus Zürich für seine herausragende Arbeit und seinen unermüdlichen Einsatz für die NZZ.

Als neue Präsidentin hat sich der Verwaltungsrat gemäss Mitteilung einstimmig für Isabelle Welton ausgesprochen. Die Juristin ist seit zehn Jahren Verwaltungsratsmitglied der NZZ und eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit breiter unternehmerischer Erfahrung. Isabelle Welton freut sich über die neue Aufgabe: «Die NZZ ist mehr als ein Unternehmen. Sie ist in unserem Land eine Institution. In meiner neuen Funktion als Präsidentin des Verwaltungsrats werde ich alles dafür tun, damit die NZZ ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben kann – publizistisch und unternehmerisch. Dabei darf ich auf ein kompetentes Team im Verwaltungsrat und auf eine ausgezeichnete Geschäftsleitung zählen.»

VR-Vizepräsident Christoph Schmid, der dem Gremium seit 2013 angehört, stellte sich zur Wiederwahl, da seine Amtszeit in diesem Jahr abläuft. Er wurde von der Generalversammlung mit deutlicher Zustimmung wiedergewählt.

Neu von der Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt wurden Florian Harms und Thomas D. Meyer, wie es weiter heisst. Sie folgen auf Etienne Jornod und Bernd Kundrun, der sich nach 14 Jahren entschieden hat, nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Der Unternehmer und ausgewiesene Medienprofi war 2009 in den Verwaltungsrat der NZZ eingetreten. Verwaltungsratspräsident Etienne Jornod würdigte den ausserordentlichen Beitrag, den Bernd Kundrun für das Unternehmen NZZ geleistet hat, und dankte ihm für sein langjähriges Engagement.

Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs entschied die Generalversammlung antragsgemäss, eine ordentliche Dividende von 200 Franken pro Aktie auszurichten. Zusätzlich von der Generalversammlung bestätigt wurde eine Sonderdividende von 400 Franken pro Aktie, die den Aktionärinnen und Aktionären aufgrund der Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse an CH Media zugutekommt.

Über die neue Verwaltungsratspräsidentin

Isabelle Welton

Isabelle Welton (1963) ist seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats und seit Samstag neue Verwaltungsratspräsidentin der NZZ. Sie ist gemäss Mitteilung eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit Erfahrung in verschiedenen Funktionen, Branchen und geografischen Märkten. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Zürich startete sie ihre Karriere bei Citibank in Tokio. Später wechselte sie zu IBM, wo sie unter anderem als Country General Manager die operative Verantwortung für IBM Schweiz innehatte. 2013 stiess sie als Chief Marketing Officer zur Zurich Insurance Group, wurde Chief of Staff und schliesslich als Group Head of Human Resources auch Mitglied der Konzernleitung, eine Funktion, die sie bis 2018 ausübte. Heute ist die Expertin für Unternehmenskultur und Veränderungsprozesse Mitglied der Verwaltungsräte der Siegfried Holding und der Avobis Group, engagiert sich als Stiftungsrätin bei Lucerne Festival, SOS Kinderdorf Schweiz und Swisscontact und sitzt im Vorstand des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung.

Über die neuen Verwaltungsräte

Florian Harms

Ist Mitglied des publizistischen Beirats der NZZ und ergänzt neu dessen Verwaltungsrat: Florian Harms.

Florian Harms (1973) ist Chefredaktor des reichweitenstärksten deutschen Nachrichtenportals T-Online und Co-Geschäftsführer der Ströer News Publishing in Berlin. Zuvor arbeitete er jahrelang bei «Spiegel Online» in Hamburg, zuletzt als Chefredaktor. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Entwicklung der digitalen Medien und ist seit Januar 2016 Mitglied des publizistischen Beirats der NZZ. Florian Harms studierte Islamwissenschaft und Politikwissenschaft in Freiburg im Breisgau und in Damaskus, Syrien, und absolvierte ein Volontariat in der Auslandredaktion der «Neuen Zürcher Zeitung».



Thomas D. Meyer