Medienpaket: Ja-Komitee organisiert nationalen Aktionstag

Nach der Ja-Parole von Die Mitte und der GLP zum Mediengesetz startet die Ja-Kampagne mit einer Mobilisierungsoffensive in den Schlussspurt, wie es in einer Mitteilung heisst. Am Dienstag, 25. Januar, findet der nationale Aktionstag «Ja zum Mediengesetz» statt. Organisiert wird er vom Ja-Komitee «Ja zur Medienvielfalt», mit der Unterstützung der Gewerkschaft Syndicom und kantonalen Parteien und Freiwilligen.

In der ganzen Schweiz würden Mobilisierungs-Aktionen laufen, so zum Beispiel in Zürich, Bern, Basel, Luzern, St. Gallen und Genf. Mit dem Aktionstag werde aufgezeigt, dass «das Zeitungssterben die Demokratie und Teilhabe gefährdet».

Am 25. Januar wird an folgenden Orten eine Flyer- und Fotoaktion durchgeführt:

Basel: Bahnhof SBB (Start Flyeraktion: 6:30)

Bern: Bahnhof (Start Flyeraktion: 6:30)

Zürich: Hauptbahnhof (Start Flyeraktion: 6:30)

Luzern: Bahnhof (Start Flyeraktion: 6:30)

Gallen: Bahnhof (Start Flyeraktion: 6:30)

Genf: Rond Point de Plainepalais (Start Flyeraktion: 12:30)

Ausserdem findet gemäss Mitteilung um 9 Uhr in Bern vor dem Rathaus eine Aktion mit Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitikern statt, die sich für ein Ja zum Medienpaket engagieren würden. (pd/tim)