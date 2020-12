Todesfall: Jacques Ducret ist gestorben

Jacques Ducret galt als Vorbild und Mentor einer ganzen Generation von Sportjournalisten in der Romandie, wie es in einer Mitteilung des Sportdienst von Keystone-SDA heisst. 35 Jahre lang, zwischen 1960 und 1995, leitete Ducret als Direktor die französischsprachige Abteilung der Nachrichtenagentur Sportinformation Si AG. Die «Si» ist mittlerweile als Sportredaktion in der Agentur Keystone-SDA aufgegangen.

Als Experte für den Servette FC und die Schweizer Nationalmannschaft, aber auch für das Schweizer Tennis, schrieb Jacques Ducret mehrere Bücher. Unter anderem veröffentlichte er 1995 anlässlich des 100. Jubiläums des Schweizer Fussball-Verbands (SFV) das Nachschlagewerk «Das Goldene Buch des Schweizer Fussballs».

Sein Sohn Laurent hat die Passion von Jacques Ducret geerbt und arbeitet seit vielen Jahren ebenfalls für die Sportinformation respektive die Keystone-SDA, derzeit als stellvertretender Leiter der französischsprachigen Sportredaktion. (pd/lol)