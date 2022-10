Radio SRF: Jan Baumann wird Wirtschaftschef

Der 56-jährige Jan Baumann wird künftig die Wirtschaftsredaktion von Radio SRF leiten, wie es in einer Mitteilung heisst. Er hat an der Universität Zürich Geschichte, Soziologie und Volkswirtschaft studiert und dort 2004 in Geschichte promoviert. Nach dem Studium war er Assistent an der Uni Zürich und später Teamleiter bei der Unabhängigen Expertenkommission «Schweiz – Zweiter Weltkrieg» (Bergierkommission). Journalistisch war er als Wirtschaftsredaktor schon während des Studiums und Doktorats unter anderem für die NZZ und das Nachrichtenmagazin Facts tätig. Später arbeitete er als Redaktor und als USA-Korrespondent der Wirtschaftszeitung Finanz und Wirtschaft. 2013 stiess er als Wirtschaftsredaktor zu Radio SRF. Seit 2021 ist er zudem stellvertretender Redaktionsleiter Wirtschaft. Zwischenzeitlich war Jan Baumann auch Produzent des «Echo der Zeit» und übernahm mehrere Auslandeinsätze als Stellvertreter von Korrespondentinnen und Korrespondenten.

Fredy Gsteiger, stellvertretender Chefredaktor von SRF Audio: «Die Wirtschaftsberichterstattung spielt bei Radio SRF und SRF News eine zentrale Rolle. Ich freue mich, dass wir mit Jan Baumann für die Leitung der Wirtschaftsredaktion einen erfahrenen Journalisten gewinnen konnten mit breitem Themenspektrum und vertieften Wirtschaftskenntnissen, nicht zuletzt auf dem Themengebiet Finanzmärkte und Banken.» Jan Baumann tritt seine neue Funktion Anfang Januar 2023 an und wird Wirtschaftschefin Eveline Kobler ablösen, die als Kommunikationschefin zum Lebensversicherer Swiss Life wechselt (persoenlich.com berichtete). (pd/wid)