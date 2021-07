von Christian Beck

Jenni Herren, Tagesmoderatorin bei Radio 24, wird den Sender verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren. «Sie wird im Juli noch on air zu hören sein», bestätigt ein Sprecher von CH Media entsprechende Informationen von persoenlich.com.



Die Privatradiolandschaft habe sich in den letzten Jahren sehr entwickelt – «und ich nehme wahnsinnig viel davon mit», so Herren auf Anfrage. «Auch Radio 24 hat sich verändert. Ich konnte am Schluss meine Fähigkeiten, meine Stärken nicht mehr vollumfänglich einbringen, und für mich ist nun der richtige Zeitpunkt, etwas Neues anzugehen.» Ihr Herz hänge sehr an den Medien, aber sie sei offen, auch etwas ganz anderes anzupacken.

Die 38-Jährige gönne sich nun «ein paar Wochen Ferien, viel Zeit zum Reflektieren, zum Podcasten, um spannende Gespräche zu führen». Die letzten Monate seien nicht nur einfach gewesen. Herren, die seit knapp sechs Jahren bei Radio 24 arbeitet, nimmt nun viele Erinnerungen mit: «Wahnsinnig viele gute Momente mit Teamkollegen, welche einen grossartigen Job machen. Viele Herzensmenschen. Wunderbare Radiomomente. Ich bin stolz, Teil des grössten Privatradios der Schweiz gewesen zu sein.»

Herren, bis 2008 als Pharma-Assistentin in diversen Apotheken tätig, schnupperte erstmals von 2008 bis 2010 Radioluft als Volontärin bei Radio BE1. Anschliessend wurde sie Morgenshow-Anchor bei Radio 32 in Solothurn. Von 2012 bis 2015 war sie Radio- und TV-Moderatorin und -Redaktorin bei «Zambo» von SRF (persoenlich.com berichtete). 2016 startete Herren bei Radio 24, moderierte «zum Schaffe» und andere Formate. Seit 2018 moderiert sie auch «Drive Time» auf Virgin Radio Rock Switzerland. Herren ist Teil des Podcasts «It's a moms world».

Über Herrens Nachfolge informiert Radio 24 «zum gegebenen Zeitpunkt», wie es auf Anfrage heisst.