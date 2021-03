NZZ am Sonntag: Jonas Projer startet bereits im Mai

von Edith Hollenstein

Eigentlich hätte er seine neue Stelle als Chefredaktor der NZZ am Sonntag erst im September antreten sollen – so jedenfalls schrieb es die NZZ in ihrer Mitteilung vom 12. März (persoenlich.com berichtete). Nun geht aber alles viel schneller. Wie persoenlich.com erfahren hat und NZZ-Kommunikationschefin Seta Thakur am Mittwoch bestätigt, wird Projer bereits per Anfang Mai bei der NZZ anfangen.

Projer wurde von der NZZ ausgewählt, um als Nachfolger von Luzi Bernet die NZZ am Sonntag (NZZaS) in die «nächste digitale Phase zu führen». Seine Ernennung erfolgte für Expertinnen und Branchenkenner überraschend, es war die Rede von einem «Knall in der Medienbranche». Auch intern hat sie für Wirbel gesorgt. So haben Redaktoren und Redaktorinnen der NZZaS in einem Schreiben an die oberste Chefetage ihr Befremden bekundet. Es sei unverständlich, wie man Bernet «Knall auf Fall fallengelassen» habe, heisst es im Brief, über den die Tamedia-Redaktion berichtete hatte. Befürchtet wird laut Tamedia ein Machtkalkül von NZZ-Chefredaktor Eric Gujer. Mit der Ernennung von Jonas Projer solle die NZZaS politisch neu ausgerichtet werden, fürchte das Personal.

Was ist nun aber mit Bernet? Bleibt er dem Haus erhalten? «Die neue Funktion von Luzi Bernet ist derzeit noch offen, Gespräche sind im Gang», schreibt Thakur.

Die NZZ-Kommunikationschefin bestätigt zudem, dass die aktuelle, am Sonntag, 28. März erschienene Ausgabe der NZZaS die letzte war unter Bernet. Für die kommende Ausgabe am Ostersonntag wird mit Alain Zucker ein stellvertretender Chefredaktor die Verantwortung übernehmen.