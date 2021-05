20 Minuten: Journalist in Luzern angegriffen

Der FC Luzern ist Cupsieger. Dies wurde am Montagabend ausgiebig gefeiert. Doch nicht ohne Zwischenfälle. «Als zwei 20-Minuten-Redaktoren die Videoausrüstung auspackten, wurden sie von einem Fan mit einer Bierdose beworfen und aufgefordert, sich zu verziehen», schreibt 20 Minuten am Mittwoch quasi in eigener Sache. Nach «Lügenpresse»-Rufen hätten junge Männer das Redaktionshandy vom Stativ gerissen und zu Boden geworfen. Ein Journalist sei «angerempelt und getreten» worden.

«Der Journalist hat sich den Kopf gestossen, wurde aber nicht verletzt», sagt Eliane Loum-Gräser, Leiterin Kommunikation 20 Minuten, auf Anfrage von persoenlich.com. Das Redaktionshandy sei zerstört worden. «Es wird derzeit noch geprüft, ob Anzeige erstattet wird oder nicht», so Loum-Gräser weiter.

Hass und Drohungen gegen Journalistinnen und Journalisten nehmen generell zu. Dies stellten die Organisation Reporter ohne Grenzen Schweiz und die Gewerkschaft Syndicom zum Tag der Pressefreiheit fest (persoenlich.com berichtete). Die Bandbreite reicht laut 20 Minuten von anonymen Briefen, über Drohungen auf Social Media bis hin zu körperlichen Angriffen. (cbe)