CH Media: Journalist Simon Dudle kehrt zurück

Wechsel an der Spitze des Toggenburger Tagblatts und der Wiler Zeitung: Simon Dudle übernimmt per 1. Januar 2021 die Leitung der gemeinsamen Regionalredaktionen an den Standorten Wil und Wattwil. Er wird damit Nachfolger von Ruben Schönenberger, der auf eigenen Wunsch eine andere Aufgabe innerhalb der Redaktion des St. Galler Tagblatts übernimmt. Stellvertretender Leiter der Wiler und Toggenburger Redaktion bleibt Hans Suter, wie CH Media mitteilt.

Der 38-jährige Simon Dudle war bereits zwischen 2010 und 2018 als Journalist bei der Wiler Zeitung tätig, heisst es weiter. Er kenne die Abläufe der Zeitung damit aus erster Hand und sei in der Region bestens vernetzt. 2018 sei Dudle als Chefredaktor zum Gratis-Onlineportal Hallowil.ch gewechselt, das er publizistisch massgebend geprägt habe. (pd/cbe)