MAZ: Journalistenschule schreibt Gewinn

Nach einem historisch grossen Minus von 0,436 Millionen Franken weist Schweizer Journalistenschule MAZ für das zweite Pandemiejahr einen Gewinn von 0,487 Millionen Franken aus. So konnte sie 2021 die Kursgelder von zuvor 3,7 Millionen Franken wieder auf 4,7 Millionen Franken erhöhen. Die Buchungszahlen seien sehr erfreulich gewesen, schreibt Vizedirektorin Sonja Döbeli Stirnemann in dem am Montag publizierten Jahresbericht.



Insgesamt konnte wieder der Umsatz von 2019, also jener vor der Pandemie, erreicht werden. In der Sparte Journalismus übertraf der Umsatz gar jenen von 2019 um 12 Prozent, in der Abteilung Kommunikation blieb er 7 Prozent unter dem Wert vor zwei Jahren.



Die in Luzern ansässige Journalistenschule senkte 2021 zudem die Personalkosten von 3,9 Millionen Franken auf 3,8 Millionen Franken, indem sie sich intern reorganisierte und die Geschäftsleitung verkleinerte. Zudem galt im letzten Jahr ein Investitionsstopp, so dass der Abschreibungsaufwand von 102'000 Franken auf 11'000 Franken reduziert werden konnten. Das MAZ konnte ferner seine Bilanz an der Börse zusätzlich aufbessern.



MAZ-Stiftungsratspräsident Res Strehle hält im Jahresbericht fest, dass der Präsenzunterricht der «Anker einer Ausbildung im Journalismus und in der Kommunikation» bleiben werde. Debatten und persönlicher Austausch seien hier zentral. Nach den in der Pandemie gemachten Erfahrungen bleibe der interaktive Online-Unterricht aber eine «wichtige und wertvolle Ergänzung». (sda/tim)