20 Minuten: Jubiläumsausgabe in einer Riesenauflage

Publiziert am 11.09.2024

20 Minuten feiert sein 25-jähriges Jubiläum mit einer grossen Print-Sonderausgabe. Diese liegt nicht wie üblich in den blauen 20-Minuten-Boxen, sondern im Briefkasten: Die Sonderausgabe erscheint in deutsch, französisch und italienisch und wird durch die Post zwischen dem 11. und dem 14. September an alle 4,6 Millionen Haushalte in der Schweiz verteilt, heisst es in einer Mitteilung.

Inhaltlich feiert die Ausgabe die Highlights aus 25 Jahren. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Showbusiness, die es einst auf die Titelseite von 20 Minuten schafften, haben mit ihrer Titelseite für die Jubiläumsausgabe posiert und erzählt, was dieser Moment für sie bedeutet hat. So berichtet Alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey vom Tag ihrer Wahl in den Bundesrat. Sänger Luca Hänni erklärt, weshalb es heute kein Teenie-Gekreische mehr an seinen Konzerten gibt, und Didier Cuche zeigt nochmals seine legendäre Hocke.

Die Jubiläumsausgabe wirft auch einen Blick auf die Geschichte von 20 Minuten. Zudem kommen Leute aus der 20-Minuten-Community zu Wort und den für 20 Minuten essentiellen News Scouts sowie den Leserinnen und Lesern wird ein grosser Dank ausgesprochen. Und zu guter Letzt darf auch eine Seite mit Gratulationen verschiedener Persönlichkeiten aus der Medienwelt nicht fehlen.

Bernhard Brechbühl, CEO 20 Minuten Gruppe: «Mit unserer Jubiläumsausgabe wollen wir ein Stück Schweizer Mediengeschichte gebührend feiern. Zum ersten Mal erreichen wir mit einer Zeitung alle Haushalte der Schweiz. Dieses Projekt ist einmal mehr eine grossartige Teamleistung. Ich danke allen Beteiligten herzlich, insbesondere unserem Sales-Team und unseren Kundinnen und Kunden, die diese einzigartige Jubiläumsausgabe erst möglich gemacht haben – und natürlich der Post, die dafür sorgt, dass die Jubiläumszeitung in allen 4,6 Millionen Briefkästen ankommt.» (pd/cbe)



Hier finden Sie die Sonderausgabe als E-Paper.