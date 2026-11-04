Die Bachelorette Schweiz: RTL+ übernimmt ein Original von 3+

Publiziert am 04.11.2026

Der deutsche Streamingdienst RTL+ nimmt ab dem 5. November «Die Bachelorette Schweiz» ins Programm. Das hat CH Media am Mittwoch bekannt gegeben. Seit März 2026 sind die Inhalte von RTL+ in der Schweiz im Abo des CH-Media-Streamingdienstes Oneplus enthalten (persoenlich.com berichtete). Mit der «Bachelorette» geht laut CH Media nun erstmals ein 3+-Original in die umgekehrte Richtung.

«Dass RTL+ unsere Bachelorette nach Deutschland holt, ist ein Meilenstein für 3+. Das unterstreicht die Attraktivität unserer Eigenproduktionen», lässt sich Malte Probst, Leiter TV National von CH Media, in der Mitteilung zitieren. Für das Schweizer Publikum ändere sich nichts.

Bekanntes Gesicht aus dem Dschungelcamp

Die «Bachelorette» ist in Deutschland ein eigenes RTL-Format. Weshalb also die Schweizer Version? Probst verweist auf Anfrage von persoenlich.com auf den Start in der Schweiz und auf den Charakter der Sendung: «Für RTL+ ist unsere Sendung aber auch darum interessant, weil sie ihren eigenen, direkten und emotionalen Charakter hat. Und mit Ariel steht eine Protagonistin im Mittelpunkt, die das deutsche Publikum bestens kennt.»

Die 23-jährige Baslerin ist laut Sender die jüngste Bachelorette in der Geschichte der Schweizer Sendung. Im Februar wurde sie als Protagonistin der 11. Staffel vorgestellt. Zuvor war sie unter anderem in «The Real Life #züri», «Are You The One? – Realitystars in Love» und «Prominent getrennt» zu sehen, zuletzt Anfang 2026 im RTL-Dschungelcamp «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!».

Probst wertet den Start auf RTL+ als «Bestätigung für unsere Arbeit». Er sagt: «3+ steht seit Jahren für Unterhaltung, die ihr Publikum findet. Dass diese Qualität jetzt auch in Deutschland gefragt ist, freut uns.»

Dialekt bleibt, Untertitel kommen dazu

Synchronisiert wird die Sendung nicht. Die Folgen laufen auf RTL+ im Schweizer Originalton mit hochdeutschen Untertiteln.

Dass 3+-Formate künftig gezielt mit Blick auf den deutschen Markt produziert werden, verneint Probst: «Wir produzieren unsere Originals für das Schweizer Publikum. Die Swissness steht im Zentrum. Dialekt, Protagonistinnen und Protagonisten und Humor sind kein Hindernis für eine internationale Vermarktung.» Sie seien vielmehr der Kern der Eigenproduktionen und machten diese auch international interessant. «‹Die Bachelorette› zeigt das. Sie läuft in Deutschland genau so, wie das Schweizer Publikum sie kennt», so Probst. Funktioniere ein 3+-Original über die Schweiz hinaus, sei das ein Mehrwert. «An unserem Anspruch, für die Schweiz zu produzieren, ändert das nichts.»

Rekordwoche ohne absolute Zahlen

Als Beleg für den Erfolg der laufenden Staffel führt CH Media Nutzungsdaten von Oneplus an. In der Woche vom 26. Oktober bis 1. November habe der Streamingdienst fast 30 Prozent mehr aktive Abonnentinnen und Abonnenten verzeichnet als in jeder anderen Woche seit dem Start. Knapp die Hälfte davon habe «Die Bachelorette Schweiz» geschaut. Absolute Zahlen zur Abobasis nennt CH Media nicht. Zu den Einschaltquoten der linearen Ausstrahlung auf 3+ enthält die Mitteilung keine Angaben.

Was die Zusammenarbeit konkret einbringt, Lizenzeinnahmen, Reichweite oder Markenbekanntheit, lässt Probst offen. Er sagt: «Mit strategischen Partnerschaften stärken wir unseren eigenen Streamingdienst ganz gezielt.» Und weiter: «Die Einnahmen investieren wir wieder in unsere Schweizer Eigenproduktionen.»

RTL+ verfügt nach eigenen Angaben über 7,6 Millionen bezahlte Abonnements. Oneplus kostet in der Schweiz 14.90 Franken pro Monat oder 149 Franken pro Jahr und umfasst neben RTL+ auch Inhalte von Paramount+.

In Deutschland ist die Staffel ausschliesslich auf RTL+ verfügbar. Neue Folgen erscheinen jeweils donnerstags. In der Schweiz sind die Folgen jeweils 24 Stunden vor der TV-Ausstrahlung auf Oneplus abrufbar und laufen montags um 20.15 Uhr auf 3+. Ausgenommen ist das Finale: Es läuft am Montag, 14. Dezember, um 20.15 Uhr gleichzeitig auf 3+ und Oneplus. (pd/cbe)