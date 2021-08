Brunner Verlag: Jürg Strebel wird neuer Verlagsleiter

Während 20 Jahren hat Werner Kirschbaum den Bereich Brunner Verlag erfolgreich geführt und geprägt. Besonders hervorzuheben ist die stete Weiterentwicklung des Verkehrskunde-Lehrmittels «Let’s drive» für Fahrschülerinnen und Fahrschüler, das er als feste Grösse im Markt positionieren konnte. So heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Ende August gibt Werner Kirschbaum nun den Stab an seinen Nachfolger Jürg Strebel weiter. Er ist ein ausgewiesener Fachmann aus dem Verlagsbusiness und war die letzten 15 Jahre bei Schulthess Juristische Medien in Zürich tätig. Der ausgebildete Typograf hat die Höhere Fachschule für Wirtschaft und diverse Marketingausbildungen absolviert.

Jürg Strebel übernimmt die Aufgaben von Werner Kirschbaum in den Bereichen Zeitschriften, Bücher, Lehrmittel und Online-Portale. Zum Kompetenzzentrum Verlag gehören der Brunner Verlag, der Rex Verlag Luzern sowie der Heilpädagogische Lehrmittel-Verlag HLV, der am 1. Januar 2021 vollständig von der Brunner Medien AG übernommen worden ist. Zudem nimmt Jürg Strebel in seiner Funktion als Verlagsleiter Einsitz in der Geschäftsleitung. (pd/lol)