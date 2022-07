Der Genfer Staatsrat hat Journafonds für die Jahre 2022 und 2023 eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 60'000 Franken gewährt – das heisst 30'000 Franken pro Jahr. Journafonds freue sich über die Anerkennung seiner Arbeit durch den Kanton Genf, wie es in einer Mitteilung heisst.

Genf sei damit der erste Kanton, der im Rahmen seiner Medienpolitik spezifisch in journalistische Recherchen und Reportagen investiere. Dies sei ein starkes Zeichen, das die Bedeutung eines unabhängigen und qualitativ hochwertigen Journalismus in einer Demokratie unterstreiche. «Es ist auch ein wichtiges Zeichen für andere Kantone: Nachdem das Medienpaket am 13. Februar 2022 abgelehnt wurde, bietet Journafonds eine konstruktive, einfach umsetzbare Lösung, die journalistische Unabhängigkeit garantiert», wie es weiter heisst.

Seit seinem Start im Juni 2021 hat Journafonds laut eigenen Angaben 25 Recherchen und Reportagen (mit-)finanziert, für die insgesamt rund 130'000 Franken zugesprochen wurden. Die bisher veröffentlichten Recherchen seien in verschiedenen Medien in der ganzen Schweiz erschienen, darunter NZZ am Sonntag, Republik, «Temps Présent» (RTS), Rivista 3valli, Beobachter, 24 heures, Tsüri, Bajour, Reflekt oder das Lamm. Zahlreiche weitere Rechercheprojekte sind laut Mitteilung in Arbeit. (pd/cbe)