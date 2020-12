G&G Weekend Spezial: Karpi ist Gastmoderator bei Jahresrückblick

Clever, zynisch, charmant und auch etwas kindisch – so blickt der Satiriker und «G&G»-Gastmoderator Karpi am 3. Januar 2021 bei «G&G Weekend Spezial» auf ein Jahr zurück, das zweifelsohne in die Geschichte eingeht. Dies schreibt SRF in ihrem Newsletter vom Montag.

«2020 war das Jahr der stundenlangen Videokonferenzen, der abgesagten Sport- und Kulturanlässe, von Homeschooling, berühmten Beamten, Wundermitteln, der Covid-App und Quarantäne, aber auch der US-Präsidentschaftswahlen, des schiefen Haussegens im britischen Königshaus oder des zehnjährigen Bestehens von Instagram. Gesellschaftliche Ereignisse und Themen, die Spuren hinterlassen haben und werden», heisst es in der Meldung.

Nicht fehlen dürfe in der Spezialsendung eine satirische Abwandlung des Harmonie-Quiz «Ich oder Du». Und zum Schluss wagt der Satiriker und Regisseur gar einen fabulierten Ausblick auf das Jahr 2021.







Den Jahresrückblick von «G&G Weekend Spezial» mit Gastmoderator Karpi zeigt SRF 1 am Sonntag, 3. Januar 2021, um 18.50 Uhr. (pd/lol)