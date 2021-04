Tabubruch

Keine Untersuchung gegen Moritz Leuenberger

Die Geisel-Aussagen in der NZZ am Sonntag bleiben folgenlos. Die Bundesanwaltschaft darf nicht strafrechtlich gegen den 74-Jährigen ermitteln. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden. Er machte dafür «Landesinteressen» geltend.

Moritz Leuenberger hatte in einem Interview in der NZZ am Sonntag gesagt, die Schweiz habe bei Geiselnahmen Lösegelder bezahlt. (Bild: Keystone/Gaëtan Bally)