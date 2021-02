Tabubruch

Bundesanwaltschaft wird wegen Interview aktiv

Die Bundesanwaltschaft erwägt, gegen Moritz Leuenberger eine Untersuchung wegen Amtsgeheimnisverletzung einzuleiten. Der Alt-Bundesrat hatte in einem Interview in der NZZ am Sonntag gesagt, die Schweiz habe bei Geiselnahmen Lösegelder bezahlt.

«Als ich den Anriss auf dem Titelblatt sah, musste ich mit allem rechnen. Eingebettet in das ganze Interview hätte das Thema um Lösegelder aber kaum zu Reaktionen geführt», sagte Moritz Leuenberger zu persoenlich.com. (Bild: Keystone/Gaëtan Bally)