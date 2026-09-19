Publiziert am 19.09.2026

Die Untersuchungskommission zur Entlassung zweier Protestinfo-Journalisten kommt zum Schluss, dass die reformierten Kirchen der Westschweiz weder Zensur ausgeübt noch missbräuchlich gekündigt haben. Den beiden Journalisten sei zudem kein berufliches Fehlverhalten vorzuwerfen.

«Die Krise ist auf ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren zurückzuführen», teilte die Konferenz der reformierten Kirchen der Westschweiz (CER) am Freitag mit. Sie hatte die Kommission eingesetzt.

Als Ursachen nennt der Bericht unter anderem eine ungenügende Redaktionscharta, das Fehlen einer klaren Leitung sowie Spannungen und Vertrauensverluste zwischen einzelnen Kirchenbehörden und den Journalisten. Hinzu kämen die Missachtung der Governance-Regeln und das Umgehen der Entscheidungsgremien. Ausserdem sei ein strategischer Entscheid einseitig gefällt worden, und die Aufgaben von Protestinfo, das als interne Nachrichtenagentur fungiert, seien nur ungenügend bekannt gewesen.

Heftige Reaktionen

Die beiden Journalisten waren im vergangenen Herbst entlassen worden, als sie zu einer prominenten Figur der Westschweizer Theologie recherchierten. Gegen diese besteht der Verdacht auf sexuellen Missbrauch. Die Entlassung löste in reformierten und journalistischen Kreisen der Romandie grosse Empörung aus (persoenlich.com berichtete). Es wurden Vorwürfe laut, die Pressefreiheit sei verletzt worden und es habe Zensur stattgefunden. Der Fall beschäftigte sogar die Plattform des Europarats zum Schutz des Journalismus und zur Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten.

Die CER wies die Vorwürfe stets zurück. Sie sprach von einer redaktionellen Meinungsverschiedenheit und einem schrittweisen Vertrauensbruch zwischen den beiden Journalisten und den reformierten Kirchen der Westschweiz.

Die Kommission schlägt der CER in ihrem Bericht Massnahmen vor, um die Mängel zu beheben, die zur Krise geführt haben. Die Generalversammlung der CER nahm den Bericht zur Kenntnis und will sich bemühen, die Verbesserungsvorschläge in ihre Arbeit einfliessen zu lassen. (sda/spo)