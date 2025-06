CH Media: KI kostet fünf Korrektoratsstellen

20 Minutes

Belegschaft protestiert gegen Stellenabbau

Belegschaft protestiert gegen Stellenabbau

In einem offenen Brief übt die Redaktion der Romandie scharfe Kritik an Bernhard Brechbühl und Pietro Supino.

In einem offenen Brief übt die Redaktion der Romandie scharfe Kritik an Bernhard Brechbühl und Pietro Supino. Die künftige nationale Chefredaktorin Désirée Pomper wurde am Dienstag mit einer symbolischen Aktion in Lausanne empfangen.