SRF Kids: Kinder werden zu Reportern ausgebildet

Wie arbeiten eigentlich Journalistinnen und Journalisten? Wie bekommt man bei Interviews die besten Antworten? In den Kinderreporter:innen-Kursen von SRF Kids können Kinder nicht nur hinter die Kulissen eines Medienhauses schauen, sondern gleich selbst zum Mikrofon greifen. Alle am Kurs teilnehmenden Kinder erhalten als Andenken ein Diplom.

Wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst, könne es sogar sein, dass Absolventinnen und Absolventen nach dem Kurs von SRF Kids für eine Produktion als Kinderreporterin oder Kinderreporter angefragt werden. So könnten die Kinder zum Beispiel für die «SRF Kids News» vor der Kamera stehen oder zusammen mit dem SRF-Kids-Team im Podcast «SRF Kids Reporter:in» auf Reportagen gehen.

«Die Kinder sind das Herz unseres Angebots», wird Andrea Fehr, Leiterin SRF Kids, in der Mitteilung zitiert. «Die besten Inhalte von SRF Kids entstehen mit Kindern zusammen. Dank ihnen wissen wir, was Kinder in der Schweiz wirklich beschäftigt.»

Interessierte Kinder ab acht Jahren können sich ab sofort auf der Website von SRF Kids für die neuen Kursdaten bewerben. Im zweiten Halbjahr 2023 finden die Kurse jeweils sonntags, am 10. September, 5. November und 3. Dezember 2023 auf dem Campus Leutschenbach in Zürich statt. Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos. (pd/cbe)