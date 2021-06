Medienförderung

Komitee findet das Massnahmenpaket gefährlich

Am Dienstag hat das Komitee «Nein zu staatlich finanzierten Medien» das Referendum lanciert. «Auf dem Spiel stehen die Unabhängigkeit und die Glaubwürdigkeit der Medien und jedes einzelnen Journalisten», erklärte Philipp Gut an einer Medienkonferenz in Bern.

Christian Keller, Alec van Barnekow, Peter Weigelt und Evelyn Motschi. (Bild: zVg)