TX Group: Kommunikationschefin Ursula Nötzli hat gekündigt

Publiziert am 10.12.2024

Ursula Nötzli, Chief Communications & Sustainability Officer, wird die TX Group auf eigenen Wunsch verlassen. «In den letzten vier Jahren hat sich die TX Group und jedes einzelne Unternehmen stark weiterentwickelt – für mich war es eine sehr bereichernde und spannende Zeit, in der ich viel gestalten und bewirken konnte», so Nötzli auf Anfrage von persoenlich.com. «Nach dieser intensiven Phase und einem langen Denkprozess habe ich entschieden, dass jetzt der richtige Moment ist, nochmals etwas Neues zu wagen.» Was genau das sein werde, sei noch nicht spruchreif. «Ich werde mich definitiv weiterhin mit Leidenschaft und Begeisterung der Kunst des Kommunizierens widmen», so Nötzli.

Verwaltungsratspräsident Pietro Supino würdigt in einer Mitteilung vom Dienstag Nötzlis Arbeit: «Seit Ursula dazu gestossen ist und mit ihr hat die TX Group eine dezentrale Gestalt angenommen. Die unterschiedlichen Unternehmen und Beteiligungen stehen im Vordergrund und bilden in ihrer Summe das Potenzial der Gruppe. Dies sichtbar zu machen, ist ein wesentliches Verdienst von Ursula – und die Entwicklung des Börsenkurses das beste Zeugnis dafür.»

Ursula Nötzli kam Anfang 2021 von ABB Schweiz (persoenlich.com berichtete). Bei der TX Group leitet sie als Chief Communications & Sustainability Officer die Unternehmenskommunikation, Investor Relations, Public Affairs und Nachhaltigkeit. Seit Januar 2022 ist sie Mitglied der Gruppenleitung. Während ihrer Zeit bei der TX Group entstanden das Joint Venture SMG Swiss Marketplace Group und die Übernahme von Clear Channel Schweiz. Nötzli vertritt die TX Group im Präsidium des Verbands Schweizer Medien und diesen im geschäftsführenden Ausschuss der Schweizer Journalistenschule MAZ.

Mit Nötzlis Weggang wird die Kommunikation der TX Group neu organisiert. Ab 1. Januar 2025 wird die Verantwortung dezentral bei den CEOs der einzelnen Unternehmen liegen. Diese Entscheidung entspricht laut Mitteilung der angestrebten Eigenverantwortung der Unternehmen und soll eine flexiblere, effizientere Kommunikation ermöglichen.

Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Nötzli die Bereiche Investor Relations, Finanzkommunikation sowie die Kommunikation des Verlegers und Verwaltungsratspräsidenten noch bis Ende April 2025 betreuen. Die Zuständigkeit für diesen Aufgabenbereich ist noch offen, wie es auf Anfrage heisst. (pd/cbe)