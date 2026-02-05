SRG: Kritik an Verfahren um Wappler-Nachfolge

Publiziert am 05.02.2026

Auslöser ist eine personelle Konstellation um den vom Regionalpräsidenten der SRG Deutschschweiz Lukas Bruhin eingesetzten Headhunter. Wie die Republik berichtet hatte, sitzt Sandro Rüegger von der Roy C. Hitchman AG im Verwaltungsrat des Nebelspalters. Zu den Favoritinnen für die Nachfolge von SRF-Direktorin Nathalie Wappler zählt die Radio- und Fernsehjournalistin Anita Richner – sie ist verheiratet mit Markus Somm, dem Chefredaktor und Verwaltungsratsdelegierten des Nebelspalters.

Die zurückgetretene SRG-Verwaltungsrätin Ursula Gut-Winterberger bezeichnete diese Konstellation nun gegenüber der Aargauer Zeitung als «unglücklich». Ihr Abgang erfolgte offenbar so kurzfristig, dass der Posten derzeit vakant ist.

In der SRG wächst laut Aargauer Zeitung der Ärger. Mehrere Mitarbeiter finden, dass das Verfahren gestoppt und neu gestartet werden sollte. Sollte Richner zur SRF-Direktorin gewählt werden, könnte der Vorwurf einer Kungelei aufkommen.

Lukas Bruhin verteidigte sich gegenüber der CH-Media-Zeitung: Die Verantwortung liege ausschliesslich bei den SRG-Gremien. Wo potenzielle Interessenkonflikte bestehen könnten, gälten klare Regeln zur Ausstands- und Rollenabgrenzung. Von einer «Farce» könne keine Rede sein. (cbe)