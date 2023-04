Diese Woche dreht sich bei der Blick-Gruppe in einem AI-Workshop alles um Künstliche Intelligenz und die damit verbundenen Einsatzmöglichkeiten im Newsroom, wie es in einer Mitteilung heisst. Wie eine frühere Umfrage von persoenlich.com ergab, nutzen viele Redaktionen die KI als Werkzeug, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen, automatisieren oder die Inhalte zu optimieren. Zudem können gemäss Luitgard Hagl, Creative Lead Jung von Matt Limmat, KI-Plattformen zum Entwickeln von Konzeptideen verwendet werden.





Daher widmen sich laut Mitteilung rund 20 Mitarbeitende der Blick-Gruppe aus Redaktion, Produkt und IT bis Donnerstag dem Einsatz von KI und erstellen dabei zahlreiche Use Cases, die das Arbeiten erleichtern und mögliche Mehrwerte für die Userinnen und User bieten sollen. Bei dem zweitägigen Hackathon im Co-Working-Space Kraftwerk Selnau unterzieht das interdisziplinäre Blick-Team die Tools dann auch einem ersten Praxistest und überprüft die Ergebnisse auf ihre Umsetzbarkeit.

Mit KI-Tools wie ChatGPT sollen beispielsweise kompakte Zusammenfassungen von News-Tickern generiert werden, wie es weiter heisst. Auch die Umwandlung von Interviews in einfache Texte wird getestet. Ein weiterer Punkt auf der Agenda sei zudem Text-to-Speech-Anwendungen, die aus Artikel eigene Audio-Beiträge machen.

«Mit der AI-Week schärfen wir das Bewusstsein für die unzähligen Möglichkeiten, die uns die Künstliche Intelligenz in Zukunft bieten wird», so Marco Rüegger, Chief Product Officer der Blick-Gruppe, in der Mitteilung. «Unsere Use-Cases können wir beim Hackathon direkt von redaktioneller wie von technischer Seite auf Herz und Nieren testen und so in einem kreativen Rahmen frühzeitig mögliche Anwendungspotentiale ausarbeiten.»

«Die neuen AI-Anwendungen stellen für verschiedene Branchen einen massiven Umbruch und einen Gamechanger dar – darunter auch die Medien», wird Ladina Heimgartner, CEO der Blick-Gruppe, in der Mitteilung zitiert. «AI ist jetzt da, und wir können entweder in Schockstarre verfallen oder uns damit auseinandersetzen. Ich ziehe es vor, mich damit auseinanderzusetzen. Wir sind überzeugt, dass diese Technologien – verantwortungsvoll eingesetzt – unsere Arbeitsprozesse nachhaltig optimieren werden und uns und unseren Userinnen noch besseren Content liefern. Mit der AI-Week bieten wir Raum und Zeit, um uns die technologischen Innovationen von Beginn an zunutze machen zu können.» (pd/yk)