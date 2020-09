Ringier: Ladina Heimgartner wird Head Global Media

Ladina Heimgartner wird per 1. Oktober 2020 auf Group-Executive-Board-Ebene Head Global Media der Ringier AG und zugleich CEO der Blick-Gruppe. Zum Bereich Global Media zählen heute rund 120 Medienmarken in zwölf Ländern. Heimgartner übernimmt den Bereich von Thomas Spiegel, der sich aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die strategische Ausrichtung entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen, heisst es in einer Mitteilung.

Das Corporate Center, welches Corporate Communications, Legal, HR und Data Protection umfasst, wird ab sofort direkt von CEO Marc Walder (55) geführt. Bis anhin wurde das Corporate Center von Heimgartner geleitet (persoenlich.com berichtete).

«Ich bedaure den Abgang von Thomas Spiegel als Head Global Media sowie CEO der Blick-Gruppe sehr. Ich danke ihm für sein Engagement und wünsche Thomas Spiegel nur das Beste für seine nächste berufliche Etappe», wird Walder in der Mitteilung zitiert.



«Manchmal läuft es nicht so wie es sich alle Beteiligten vorgestellt haben», so Thomas Spiegel. «Ich bin Ringier und Marc Walder sehr dankbar dafür, dass sie meinen Trennungswunsch respektieren, ich bleibe dem Unternehmen sehr verbunden.»

«Versteht Transformation der Medienindustrie»

«Mit Ladina Heimgartner übernimmt eine Managerin den so wichtigen journalistischen Bereich der Ringier-Gruppe, die in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass sie die Transformation der Medienindustrie hervorragend versteht», so Marc Walder weiter. «Ladina Heimgartner wird auf Gruppenebene eine internationale Media Unit aufbauen, die die Weiterentwicklung unserer Medienmarken in der Schweiz, in Osteuropa, Asien und Afrika treiben und koordinieren wird.»

«Ich verlasse das Corporate Center mit einem weinenden Auge, freue mich aber gleichzeitig auf den Aufbau der Global Media Unit und auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Blick-Gruppe. Selten war die Situation der Medien so herausfordernd wie heute. Umso grösser meine Motivation, mich weiterhin mit aller Kraft für die Medien zu engagieren», hält Ladina Heimgartner zu ihrem anstehenden Wechsel fest.

Der 37-jährige Thomas Spiegel, der seine jetzige Funktion nur kurz innehatte, wird noch bis Anfang 2021 für Ringier tätig sein, um die Übergabe sicherzustellen und wichtige Projekte zum Abschluss zu bringen.

Das Group Executive Board der Ringier AG setzt sich künftig zusammen aus: Marc Walder (CEO), Annabella Bassler (CFO), Ladina Heimgartner (Head Global Media, CEO Blick-Gruppe), Robin Lingg (Head Global Marketplaces) sowie Alexander Theobald (COO Schweiz und CEO Ringier Axel Springer Schweiz). (pd/cbe)