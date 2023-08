Weltwoche: Leonhard Fischer wird neuer Verwaltungsrat

Der deutsche Manager und Finanzunternehmer Leonhard Fischer verstärkt neu den Verwaltungsrat der Weltwoche Verlags AG. Dort tritt er die Nachfolge von Rolf Bollmann an. Bollmann zieht sich altershalber zurück, steht dem Unternehmen aber als Berater weiterhin zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Der Verwaltungsrat der Weltwoche Verlags AG besteht nun aus Roger Köppel (Präsident), Beat Gygi und Leonhard Fischer. «Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einer Persönlichkeit vom Kaliber eines Leonhard Fischer», lässt sich Verleger Roger Köppel zitieren. «Es sind interessante Zeiten für den Journalismus, und durch meinen Abgang aus der Politik werde ich meine volle Energie wieder auf das Wachstum und die unternehmerische Entwicklung der Weltwoche konzentrieren können.»

Der 60-jährige Volkswirtschaftler Fischer verfügt laut Mitteilung «über enorme Erfahrung in der schweizerischen und internationalen Wirtschaft». Er wirkte unter anderem in den Geschäftsleitungen der Dresdner Bank, der Allianz und der Credit Suisse unter Oswald Grübel. Als CEO führte er die Winterthur-Versicherung. Er war in mehreren Verwaltungsräten tätig, auch im Verlagsbereich, unter anderem bei Axel Springer und Glencore. Weitere unternehmerische Aktivitäten in der Finanzindustrie prägen seine Laufbahn.

In der Mitteilung bedankt sich die Weltwoche Verlags AG den beiden früheren Verwaltungsräten Rolf Bollmann und Urs Paul Engeler, der sich nach der Neulancierung von Weltwoche online zurückgezogen hat. Roger Köppel: «Es war eine grosse Freude und Ehre, mit Rolf Bollmann und UPE Engeler in die neue digitale Ära auch mit den Videoformaten von ‹Weltwoche daily› einzusteigen. Ich bedanke mich von Herzen bei diesen beiden herausragenden Persönlichkeiten für ihr Engagement und ihre Leistungen, und ich freue mich auf die gegenseitige Verbundenheit auch in der Zukunft.» (pd/cbe)