Liechtensteiner Volksblatt: Liechtenstein verliert älteste Tageszeitung

Presserat

Walliser Boten wegen Namensnennung gerügt

Die Zeitung hatte in einem Artikel den Namen eines Einsprechers in Bezug auf den Neubau des Spitals in Brig genannt.