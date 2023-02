Fürstentum Liechtenstein: Volksblatt soll eingestellt werden

Das Fürstentum Liechtenstein wird wohl seine älteste Tageszeitung verlieren. Das seit 1878 erscheinende Liechtensteiner Volksblatt soll mangels wirtschaftlicher Perspektiven eingestellt werden. Das letzte Wort dazu wird Ende Februar die Generalversammlung sprechen.



Die Einstellung der Zeitung wird der Generalversammlung vom Verwaltungsrat der Liechtensteiner Volksblatt AG, der Herausgeberin, vorgeschlagen. Wie deren Geschäftsleitung am Dienstag mitteilte, soll die letzte Ausgabe Anfang März erscheinen.



Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass ein «langfristig wirtschaftlicher Betrieb» nicht mehr möglich ist. Auch der Einbezug von externen Spezialisten, Kapitalerhöhungen und finanzielle Zuschüsse hätten diese Situation nicht abwenden können.



Weniger Inserate, weniger Abonnenten



Wie den meisten anderen Zeitungen mache auch dem Liechtensteiner Volksblatt der Abfluss von Werbegeldern an Firmen wie Google und Facebook zu schaffen, schrieb die Geschäftsleitung.



Zudem sinke die Anzahl an Printabonnenten konstant. Zuletzt lag die normale Auflage des Volksblatts bei 6100 Exemplaren. Gleichzeitig sei die Bereitschaft, für digitale Nachrichteninhalte zu bezahlen, noch zu wenig ausgeprägt, hiess es.



In Liechtenstein mit seinen 39'000 Einwohnerinnen und Einwohnern kommt erschwerend die Kleinheit des Marktes hinzu, den sich das Volksblatt mit dem Liechtensteiner Vaterland teilt. Schmerzhaft sei zudem die massive Kürzung amtlicher Inserate vor einigen Jahren gewesen. «Nicht zuletzt haben auch die exorbitant gestiegenen Papierpreise zu einer weiteren Eintrübung der Aussichten geführt», so die Geschäftsleitung.



Falls die Generalversammlung der Liechtensteiner Volksblatt AG die Einstellung des Volksblatts beschliesst, will das Unternehmen für die gekündigten Mitarbeitenden einen Sozialplan erarbeiten. Und sie sollen «bestmöglich bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle unterstützt werden». (sda/wid)