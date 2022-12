Watson: Lola Gimferrer wird Chief Operating Officer

Das Newsportal Watson verstärkt seine Geschäftsleitung. Per 1. April 2023 übernimmt Lola Gimferrer die Funktion der Chief Operating Officer, wie es in einer Mitteilung heisst. Die spanisch-schweizerische Doppelbürgerin wechselt von CH Media, wo sie derzeit als Leiterin Product-Management und Research im Bereich TV fungiert. Die 38-Jährige verfügt über ein Lizenziat in Marktforschung und Wirtschaft der Universitäten Barcelona und Zürich und hat Einsitz in der Forschungskommission von Mediapulse.

Gimferrer war im Verlauf ihrer Karriere bei CH Media mehrfach für den Aufbau neuer und die Integration bestehender regionaler und nationaler TV-Sender verantwortlich.

Marius Egger startet im Januar als Chefredaktor ad interim von Watson Deutschschweiz.

Bereits per 1. Januar beginnt Marius Egger seinen Einsatz als Chefredaktor ad interim von Watson Deutschschweiz, wie Watson schreibt. Er folgt auf Maurice Thiriet, der auf diesen Zeitpunkt hin Geschäftsführer von Watson wird (persoenlich.com berichtete). Der 46-jährige Aargauer wird die Deutschschweizer Redaktion in dieser Funktion publizistisch, personell sowie administrativ führen und temporär neben Gimferrer, Thiriet, Thomas Müller (CCO) und Lorenz Koestler (CPO) Einsitz in die Geschäftsleitung von Watson nehmen.

Marius Egger ist seit Juli 2016 stellvertretender Chefredaktor und Mitglied des Gründungsteams von Watson. Die Stelle Chefredaktor/in Watson Deutschschweiz bleibt derweil weiter ausgeschrieben.

«Ich freue mich ausserordentlich, dass wir mit Lola Gimferrer und Marius Egger je ein CH-Media-und ein Watson-Urgestein zur Verstärkung der Watson-GL gewinnen konnten. Sie garantieren publizistische Kontinuität, sowie reibungslose Integration von Watson und CH Media», wird Maurice Thiriet, designierter Geschäftsführer von Watson, zitiert. (pd/wid)