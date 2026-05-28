CH Media: Malte Probst übernimmt TV National

Publiziert am 28.05.2026

Per 1. Juli 2026 übernimmt Malte Probst die Leitung des nationalen TV-Geschäfts. Der promovierte Ökonom und HSG-Absolvent war zuletzt als Gründer der Swiss Studios AG tätig und bringt Erfahrung aus Führungspositionen bei Sky Deutschland und Blue Entertainment mit. Als Geschäftsführer der CH Media TV AG verantwortet er künftig die Sender 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, TV24, TV25 und S1 sowie den Streamingdienst Oneplus. Er nimmt Einsitz in die Unternehmensleitung, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

«Als führender privater Schweizer TV- und Streaming-Anbieter mit starken Marken befindet sich CH Media in einer spannenden Ausgangslage. Ich freue mich darauf, das Geschäft gemeinsam mit dem Team weiter auszubauen», wird Probst zitiert. CEO Michael Wanner erhofft sich von ihm insbesondere Impulse bei der Digitalisierung des TV-Geschäfts: «Mit seiner langjährigen Erfahrung in der strategischen Ausrichtung von Content- und Produkteportfolios wird er uns helfen, die Digitalisierung unseres TV-Geschäfts weiter voranzutreiben und unsere Sender noch stärker auf die Bedürfnisse unseres Publikums auszurichten.»

Wolfgang Elsässer übernimmt Privatkundengeschäft bei Sunrise

Bei Sunrise übernimmt Wolfgang Elsässer als neuer Chief Consumer Officer Main Brand die Leitung des Privatkundengeschäfts und damit die grösste Geschäftseinheit des Telekomunternehmens. Er folgt auf CEO André Krause, der den Bereich seit Januar interimistisch geführt hatte. Die Verbindung zu CH Media bleibt bestehen: Sunrise besitzt mit MySports unter anderem die TV-Rechte der National League und arbeitet in diesem Bereich mit CH Media zusammen.

Elsässer hatte die Position erst im Juni 2024 als Nachfolger von Roger Elsener übernommen (persoenlich.com berichtete). Unter seiner Führung lancierte CH Media laut Mitteilung neue Formate und erreichte nach eigenen Angaben neue Bestwerte bei den Marktanteilen. Zudem wurde der Streamingdienst Oneplus «zur führenden Schweizer Aggregationsplattform ausgebaut». «Ich bin stolz auf das, was wir als Team gemeinsam erreicht haben. Gleichzeitig freue ich mich darauf, in meiner neuen Funktion bei Sunrise die strategische Partnerschaft mit CH Media weiter zu festigen», so Elsässer.

Gleichzeitig verlässt auch HR-Leiterin Lydia Zollinger das Unternehmen per Ende August 2026. Sie war vier Jahre bei CH Media tätig und verantwortete unter anderem die Digitalisierung von HR-Prozessen sowie den Aufbau des Active Sourcings und des Employer Brandings. «Die vergangenen Jahre bei CH Media waren für mich enorm bereichernd», lässt sie sich zitieren.

Der Rekrutierungsprozess für Zollingers Nachfolge wurde eingeleitet.

3+ nicht mehr über Astra

In einer separaten Mitteilung informiert CH Media zudem über das Ende der Satellitenverbreitung: Ebenfalls per Ende Mai stellt das Unternehmen die Ausstrahlung von 3+ über das Satellitenfernsehen Astra ein. Als Grund nennt CH Media eine zu geringe Nutzung, die wirtschaftlich nicht mehr tragbar sei. Betroffene Haushalte können 3+ weiterhin über Kabelnetze, das Satelliten-TV Kabelio oder den Streamingdienst oneplus empfangen. (pd/cbe)