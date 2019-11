Watson: Manuel Akanji ist neuer Markenbotschafter

Das Newsportal «Watson» startet ab sofort eine Zusammenarbeit mit Fussballprofi Manuel Akanji. Der 24-Jährige, der sowohl beim deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund als auch in der Schweizer Nationalmannschaft zum Stammpersonal gehört, wird bei «Watson» einen exklusiven Fussball-Blog schreiben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Akanjis Fussball-Blog werde regelmässig und exklusiv auf «Watson» erscheinen. Im Blog «Akanjis Revier» werden bewusst auch Themen ausserhalb des Spielfeldes besprochen, heisst es. Am Freitag erschien Akanjis erster Beitrag. «Der Journalismus von ‹Watson› setzt auf Dialog, ist weltoffen, divers und gesellschaftlich integrativ. Das sind Werte, mit denen ich mich mich identifiziere und für die ich mich auf und neben dem Fussballplatz stark machen möchte», wird Akanji in der Mitteilung zitiert.

Akanji sei der perfekte Markenbotschafter für «Watson», so Geschäftsführer Michael Wanner: «Als aufstrebender Fussballprofi steht er für eine junge, selbstbewusste Generation, die weiss, was sie will. Er redet Klartext und bleibt dabei immer sich selbst. Ich freue mich, dass wir ihn als Blogger gewinnen konnten und bin gespannt auf die Einblicke in die Sphären des Profi-Fussballers.» (pd/cbe)