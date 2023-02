Indiskretionsaffäre: Marc Walder entschuldigt sich an Meeting

«Ich bedauere es sehr, dass der Blick in diese schwierige Situation geraten ist», soll Ringier-CEO Marc Walder an einem Meeting vom letzten Freitag gesagt haben. Dies schreibt Medienjournalist Kurt W. Zimmermann in der aktuellen Ausgabe der Weltwoche.

Am Meeting teilgenommen hätten demnach 30 Journalistinnen und Journalisten der Blick-Redaktionsleitung. Es sei Walders erster Auftritt gewesen, «seit er zwei Wochen zuvor das Boulevardblatt wie das Haus Ringier ins Elend geritten hatte», so Zimmermann. Mitte Januar machte die Schweiz am Wochenende einen «intensiven» Austausch zwischen Walder und Alain Bersets Ex-Kommunikationschef Peter Lauener publik (persoenlich.com berichtete).

Zimmermann glaubt, dass Verleger Michael Ringier seinen CEO dennoch nicht fallenlassen wird. «Ringier ist ein Gentleman. Gentlemen haben eine spezielle Eigenschaft. Sie sind loyal zu ihren engsten Vertrauten, auch wenn die mal einen Blödsinn machen», heisst es im Artikel. (cbe)