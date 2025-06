Tamedia: Marco Boselli verlässt das Unternehmen

Publiziert am 20.06.2025

Marco Boselli verlässt Ende Juli nach 25 Jahren das Medienunternehmen Tamedia. Dies geht aus einem CEO-Newsletter von Jessica Peppel-Schulz hervor, der persoenlich.com vorliegt.

Boselli war fast vier Jahrzehnte in der Schweizer Medienlandschaft tätig. Seine Laufbahn bei Tamedia begann im Jahr 2000, nachdem er zuvor als Geschäftsführer der Plattform Partner Winner für digitale Rubrikanzeigen gearbeitet hatte.

Über 13 Jahre war er als Chefredaktor von 20 Minuten tätig. Anschliessend übernahm er als Co-Geschäftsführer von Tamedia Aufgaben in der Weiterentwicklung des Unternehmens und der Mobile-First-Strategie. Zuletzt war er als Senior Projektmanager für das Tamedia Qualitätsmonitoring verantwortlich und in das Projekt zum CS-Film «Game Over - Der Fall der Credit Suisse» involviert.

«Es erfüllt mich mit Stolz, in fast vier Jahrzehnten in zahlreichen Funktionen die Schweizer Medienlandschaft mitgestaltet zu haben», wird Boselli in dem Newsletter zitiert. «Jetzt ist Zeit für ein neues Kapitel in meinem Leben.»

Verleger und Verwaltungsratspräsident Pietro Supino würdigt Bosellis Leistung: «Marco Boselli hat 20 Minuten als Chefredaktor von einem Start-up mit ungewisser Zukunft zur glaubwürdigen und reichweitenstärksten nationalen Medienmarke entwickelt.» (pd/cbe)