Regionaljournal Aargau Solothurn: Marco Jaggi wird Redaktionsleiter

Ab Mai 2024 wird Marco Jaggi neuer Leiter des «Regionaljournal Aargau Solothurn». Der 49-jährige Solothurner arbeitet bereits seit 2010 für das «Regionaljournal Aargau Solothurn» von SRF, heisst es in einer Mitteilung.

Marco Jaggi kenne die Region sehr gut, verfüge über ein breites Netzwerk und sei dank seiner Tätigkeit als Radio-Korrespondent und Online-Redaktor auch SRF-intern sehr gut vernetzt. Marco Jaggi: «Es freut mich sehr, ein Team übernehmen zu dürfen, das ich bestens kenne und schätze».

Bis 2010 war Marco Jaggi bei «Radio 32» tätig, unter anderem in der Rolle des Redaktionsleiters. Danach wechselte er zum «Regionaljournal Aargau Solothurn», wo er 2015 die Stellvertretung des Redaktionsleiters übernahm. Marco Jaggi wird ab Mai 2024 die Redaktionsleitung von Maurice Velati übernehmen, der die SRF Regionalredaktion in Aarau AG seit 2015 leitete und SRF per Ende April 2024 verlassen wird (persoenlich.com berichtete).

«Marco Jaggi ist ein erfahrener Journalist mit hohen publizistischen Qualitätsstandards und einem ausgeprägten Sinn für die Bedeutung der regionalen Berichterstattung. Er wird mit seinem Team die wichtige publizistische Rolle des Regionaljournals weiter stärken», wird Fredy Gsteiger, Chefredaktor CR Audio ad interim bei SRF zitiert. (pd/wid)