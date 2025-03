TX Group: Martin Kall verlässt Verwaltungsrat

Publiziert am 05.03.2025

Nach über 20 Jahren in leitenden Positionen bei der TX Group zieht sich Vizepräsident Martin Kall aus dem Verwaltungsrat zurück. Der Medienkonzern plant, die Kommunikationsexpertin Miriam Meckel als seine Nachfolgerin zu berufen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 heisst.

Kall habe den Umbau des Unternehmens vom regionalen Zeitungsverlag zum diversifizierten Medienkonzern entscheidend mitgeprägt. Seit April 2013 gehörte er dem Verwaltungsrat an, zuvor war er zehn Jahre lang als Vorsitzender der Unternehmensleitung für die damalige Tamedia tätig.

«Martin Kall hat die Entwicklung der Gruppe in den letzten über 20 Jahren geprägt», würdigt Verwaltungsratspräsident Pietro Supino die Verdienste des scheidenden Managers. «Die TX Group hat sich in dieser Zeit von einem regionalen Zeitungsverlag zu einem diversifizierten Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen entwickelt. Über 80 Prozent der heutigen Aktivitäten der TX Group sind in den letzten 20 Jahren entstanden oder übernommen worden», so Supino weiter.

Als Nachfolgerin ist Miriam Meckel vorgesehen – vorbehaltlich der Genehmigung durch die Universität St. Gallen. Die 57-jährige Deutsche ist seit 2005 Professorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen und Co-Gründerin der europäischen Akademie für Transformation «ada Learning». Zuvor war sie Chefredaktorin und Herausgeberin der WirtschaftsWoche. Meckel gehörte bereits von Juni 2022 bis Oktober 2024 dem Verwaltungsrat von Tamedia an. (pd/cbe)