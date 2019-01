Publisher: Martin Spaar gibt den Verlag ab

Per 1. März 2019 übergibt Martin Spaar nach 25 Jahren als Verleger die Fachzeitschrift «Publisher» in die Hände von zwei Jungunternehmern. «Ich freue mich riesig, jetzt eine neue Runde Publisher-Pioniergeist einzuläuten, indem ich den Titel in die Hände von David Maissen und Laurent Gachnang als zwei erprobten Vollblut-Publishern übergebe», wird Martin Spaar in der Mitteilung dazu zitiert. Die beiden seien als Digital Natives prädestiniert, die Weichen in Richtung digitale Transformation richtig zu stellen und die Zeitschrift als führende Fachzeitschrift für Publishing und Digitaldruck erfolgreich weiter zu entwickeln.»

Der 33-jährige Laurent Gachnang ist Gründer des E-Book-Dienstleisters Mbassador GmbH und seit über 15 Jahren in der Medien- und Unterhaltungsindustrie tätig. Er gilt als Experte für digitales Publizieren und Online Marketing. Zuletzt arbeitete er beim Basler Medienunternehmen Schwabe AG in der Geschäftsleitung. Dort hat er als Marketingverantwortlicher den neuen Auftritt der produzierenden Bereiche zu Die Medienmacher AG entwickelt und war massgeblich an der Lancierung eines Change Prozesses beteiligt. Zudem ist er als Gastdozent an diversen Fachhochschulen sowie ehrenamtlich als Mentor bei der Startup Academy Basel tätig. Gachnang ist verheiratet und Vater einer 2-jährigen Tochter.

Der 31-jährige David Maissen hat seine gesamte berufliche Laufbahn in der grafischen Branche absolviert und kann auf 15 Jahre als Polygraf zurückblicken. Zusätzlich zu seiner Erfahrung in den Bereichen Publishing und Digitaldruck hat er durch seine Ausbildung im Bereich Informatik das Skripten und Konzipieren von Workflows für sich entdeckt. Nebst diesen eher technischen Aspekten begeistert er sich aber auch für gutes Design und Themen wie «User Experience».

Wie Laurent Gachnang war auch er zuletzt in der Geschäftsleitung der Medienmacher AG tätig und mitverantwortlich für den Bereich der Medienproduktion. Martin Spaar bleibt in einem kleineren Pensum beim «Publisher» mit an Bord und wird die beiden mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk bei der Weiterentwicklung der Zeitschrift aktiv unterstützen, wie es heisst. (pd/wid)