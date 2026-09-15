MAZ: Martina Vogel und Timo Grossenbacher haben neue Funktionen

Publiziert am 15.09.2026

Das Maz Institut für Journalismus und Kommunikation erweitert sein Team ab September um zwei neue Mitarbeitende: Martina Vogel und Timo Grossenbacher. Beide sind seit mehreren Jahren als Dozierende mit dem Institut verbunden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Martina Vogel übernimmt die Studienleitung des Bereichs Rhetorik & Moderation. Sie bringt Erfahrung in Kommunikationsberatung, Krisenkommunikation, Medienarbeit, Rhetorik und Organisationsentwicklung mit und soll die Angebote des Fachbereichs weiterentwickeln sowie Kurse und Medientrainings für Firmenkunden konzipieren.

Vogel ist Inhaberin und Geschäftsführerin der Basler Kommunikationsagentur Comm.versa GmbH, die sie 2011 gegründet hat. Am Maz war sie bislang als Dozentin und Trainerin tätig, mit Schwerpunkt auf Krisenkommunikation, Medienarbeit sowie Auftritts- und Medientraining. Zudem verfüge sie über langjährige Lehrerfahrung an verschiedenen Hochschulen.

Timo Grossenbacher bringt seine Erfahrung in künstlicher Intelligenz, digitalen Medien und Datenjournalismus ein. Er wird die Aus- und Weiterbildungsangeboten entwickeln und durchführen.

Grossenbacher ist selbstständiger Berater für KI und Automation in der Medienbranche. Bis 2024 leitete er bei Tamedia das Team «Newsroom Automation», zuvor war er rund fünf Jahre als Datenjournalist bei SRF tätig. Er studierte Geographie und Informatik an der Universität Zürich und absolvierte ein Diploma of Advanced Studies (DAS) in Data Science. Er unterrichtet zudem an verschiedenen Hochschulen und Berufsschulen zu Datenjournalismus und Automation. (pd/spo)