Deutschland: Mathieu von Rohr wird Auslandchef beim «Spiegel»

Mathieu von Rohr wird per 1. April Leiter des Auslandsressorts beim «Spiegel». Seine Vorgängerin Britta Sandberg wechselt auf eigenen Wunsch als Korrespondentin nach Paris.

«Britta Sandberg war die erste weibliche Ressortleiterin in einem politischen Ressort des Spiegel. Und das hat dem Haus wirklich gutgetan», sagt Chefredaktor Steffen Klusmann in der Medienmitteilung. «Ich kann mich bei ihr für ihren Mut und ihr Engagement nur bedanken. Zugleich freue ich mich, dass wir mit Mathieu von Rohr einen erfahrenen Kollegen haben, der unsere Auslandsberichterstattung auf dem hohen Niveau weiterführen wird.»

Mathieu von Rohr ist seit 2014 stellvertretender Auslandsressortleiter des «Spiegels». Er begann seine journalistische Laufbahn in der Schweiz bei der «Basler Zeitung» und besuchte die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Er kam 2006 zum «Spiegel», berichtete als Auslandsreporter weltweit von Krisen und Konflikten. 2011 wurde der heute 41-Jährige Korrespondent in Paris, wo er die Eurokrise und die Präsidentschaft von François Hollande begleitete. (eh)