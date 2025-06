Economic Journalism Award: Mathilde Farine geehrt

Publiziert am 27.06.2025

Die Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik (SSES) verleiht den Economic Journalism Award seit 2022. Am Donnerstagabend wurde die Auszeichnung im Rahmen des Jahreskongresses in Zürich an Mathilde Farine vergeben, wie die SSES auf ihrer Webseite schreibt.

Die RTS-Journalistin wurde für «ihre umfassende Berichterstattung über Wirtschafts-, Finanz- und Geldpolitikthemen in der Schweiz» geehrt. Ihre Artikel seien präzise und aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht ausgewogen und greifen auf akademische Entwicklungen zurück, wie die Jury betont. Farine hat auch ein Buch über den Fall des Credit Suisse publiziert.

Vor ihr haben Hansueli Schöchli (NZZ), Mark Dittli (The Market) und Fabio Canetg («Geldcast»-Podcast) den Preis erhalten. Der Economic Journalism Award trägt kein Preisgeld, wie die SSES auf Anfrage präzisiert. (spo)