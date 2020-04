Im «Medientalk» von Radio SRF geht es am Samstag um jene Medien, die vor allem auf «Community» setzen und mit neuen Ideen versuchen, einen Unterschied zu machen:

Die Wochenzeitung WOZ hat ihre Paywall temporär sistiert und stellt ihre Angebote gratis zur Verfügung (persoenlich.com berichtete). Seither hat sich nicht nur der Traffic verdoppelt, sondern auch die Zahl der Abos und Spenden ist gestiegen. Kurzarbeit ist für die Zeitung derzeit kein Thema.

Das Städteportal Tsüri.ch hat zum ersten Mal überhaupt die Zahl von 1000 zahlenden Mitgliedern geknackt und vor Kurzem ein weiteres Crowdfunding lanciert: Mit den Spenden soll eine Recherche finanziert werden, die zeigt, wer im Kanton Zürich trotz Kurzarbeit Dividenden fürs vergangene Jahr auszahlt. Das Spendenziel wurde bereits übertroffen.

Das neue Basler Medienprojekt Bajour hat mit «Gärn gschee» einen Volltreffer in den Sozialen Medien gelandet. Das Basler Hilfsangebot zählt mittlerweile über 15’000 Mitglieder auf Facebook und hat Ableger in weiteren grossen Schweizer Städten. Bajour belegt damit eine Nische zwischen Aktivismus und Bürgerjournalismus. Statt Stellenabbau gehts bei Bajour um einen massiven Stellen-Ausbau.



Ausserdem in der Sendung: Waren die Medien in den vergangenen Wochen zu wenig kritisch? Verschiedene Medienwissenschaftler haben in Interviews und Fachartikeln die Eintönigkeit der Berichterstattung und mangelnde Vielfalt bei Meinungen und Expertinnen kritisiert – so zum Beispiel Vinzenz Wyss in einem persoenlich.com-Interview. Dafür erhielten die Wissenschaftler viel Applaus – von ganz recht und ganz links. Was ist passiert? Der Medientalk ordnet mit folgenden Gästen ein: Silvia Süess (WOZ), Simon Jacoby (Tsüri.ch), Hansi Voigt (Bajour), Otfried Jarren (Prof. Em. UZH).

Der «Medientalk» wird am Samstag, 22. Februar 2020, ab 10.33 Uhr auf Radio SRF 4 News ausgestrahlt. (pd/cbe)